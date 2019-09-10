РИАМО - 10 сен. В Ереване в Армении с 12 по 13 ноября при поддержке правительства Армении и Евразийской экономической комиссии состоится седьмой международный форум «Антиконтрафакт-2019», говорится в сообщении пресс-службы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области.

«Форум является ежегодным мероприятием, проводимым на ротационной основе в государствах – членах Евразийского экономического союза. Традиционно форум является площадкой для многостороннего диалога представителей органов власти, международных организаций, бизнеса, науки, правообладателей, производителей и общественности», — говорится в сообщении.

В ходе форума проведут пленарные заседания, тематические секции, в ходе которых обсудят в контексте евразийской интеграции вопросы в сфере совершенствования правоприменительной практики по борьбе с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, противодействия обороту контрафактной продукции, развития системы маркировки и прослеживаемости товаров, защиты прав потребителей, технического регулирования, продовольственной безопасности и другие темы.