РИАМО - 10 сен. Прошедшим летом показатели сезонного спроса на рынке загородного найма в Подмосковье оказались ниже, чем в 2018 году, но выше среднестатистических на 12%, говорится в сообщении пресс-службы «Инком-Недвижимость».

«Сравнение нынешних итогов с достижениями прошлого года вряд ли можно считать корректным – лето 2018-го отметилось проведением домашнего ЧМ по футболу и притоком иностранных и региональных нанимателей, в том числе в Московский регион. Как следствие, спрос на загородную аренду в Подмосковье тогда подскочил на 30% по сравнению со стандартными показателями предыдущих сезонов; на этом фоне количество наймодателей в сегменте также увеличилось», — сказала замдиректора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Она добавила, что прошедшим летом спрос оказался выше среднестатистической нормы последних лет. По сравнению с теплым периодом 2017 года рост составил 12%.

«Оживление активности нанимателей наблюдалось в аномально жаркие весенние месяцы и в июне, а также во второй половине августа – перед началом учебного года возросло число желающих провести время на свежем воздухе в яблоневых садах Подмосковья», — добавляется в сообщении.

Драйверами спроса прошедшим летом были преимущественно спонтанные арендаторы. Переменчивости планов способствовала климатическая нестабильность при этом не только в Московском регионе, но и на курортах.

«Однако значительная часть отдыхающих в Подмосковье выбирает теперь отнюдь не дачи: с каждым годом в области появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, где обеспечен достойный уровень сервиса. Такие предложения востребованы теми, кто привык к комфортабельным заграничным и отечественным курортам, но решил остаться дома и при этом оградить себя от дачных хлопот. Можно сказать, что развитие туризма в регионе способствует снижению популярности загородной аренды», — подчеркнула Полякова.

Почти 90% арендаторов снимают дачи на срок от 1 недели до 4 месяцев, не более 11% интересует посуточный найм. В среднем 40% арендаторов предпочитают коттеджи, 60% – дачные дома; востребованность таунхаусов минимальна, и число сделок с ними не имеет статистической значимости.

Средняя цена предложения найма загородного жилья ниже, чем год назад. Так, арендная ставка коттеджей нынешним летом составила в среднем 120 тысяч рублей в месяц против 150 тысяч рублей летом 2018 года, сократившись на 20%. Усредненная цена найма дач в годовом исчислении уменьшилась на 9%: с 55 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц.

«Эксперты департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» составили топ-3 самых экономичных вариантов найма загородных домов в области. На первом месте – предложение со ставкой 30 тысяч рублей в месяц. В аренду сдается кирпичный двухэтажный дом на участке площадью 11 соток в деревне Валищево (Подольск)», — отмечается в сообщении.

На втором месте – 35 тысяч рублей в месяц за часть двухэтажного дома с отдельным входом в Малаховке (Люберцы). На третьем месте - дом на участке 15 соток в селе Ганусово в Раменском городском округе, 40 тысяч рублей в месяц.