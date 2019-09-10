РИАМО - 10 сен. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объяснила рост числа самоубийств среди детей и рассказала об их профилактике.

«Коэффициент самоубийств несовершеннолетних в расчете на 100 тысяч населения в возрасте 0–17 лет составил в 2016 году 2,5, в 2017-м — 2,3, в 2018-м — 2,6. Мы видим, что тревожная ситуация из года в год сохраняется. Проблема требует анализа и принятия соответствующих мер — мер профилактики», - сказала Кузнецова в интервью Федеральному агентству новостей.

Она уточнила, что основными причинами трагедий являются невзаимная любовь, конфликты в семье, проблемы в личной жизни, учебе, наркотики или алкоголь.

По ее словам, часто дети даже в благополучных семьях не чувствуют себя нужными и важными. Также суицидальным наклонностям способствуют несовершенство воспитательной работы в школах и отсутствие интересов у детей.

Кузнецова подчеркнула, что аппарат детских омбудсменов предложил проводить в школах уроки семьеведения, чтобы дети могли наладить отношения с родителями и выстраивать доверительные отношения в будущем. Такая мера может поспособствовать сокращению числа самоубийств у детей.

Также детский омбудсмен отметила нехватку школьных психологов.

«К сожалению, психологи есть не во всех школах, а если и есть, то на них ложится большая нагрузка. Мы предлагаем разработать требования по количеству психологов из расчета на количество учащихся», - добавила Кузнецова.

Она обратила внимание, что в школьных программах не предусмотрены меры предупреждения агрессии и суицидов, и подчеркнула, что нужно максимально охватить детей всеми возможными конструктивными формами занятости.