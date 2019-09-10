РИАМО - 10 сен. Московский «Театр Луны» откроет 27-й театральный сезон показом комедии «Матри-Архат» в постановке художественного руководителя театра Сергея Проханова 12 сентября, говорится в сообщении пресс-службы театра.

В этот же день состоится сбор труппы, на котором будут объявлены планы на новый сезон, а также имена лауреатов премии «Ромашка».

«В этом году номинантами внутритеатральной премии зрительских симпатий «Ромашка», основанной в 2000 году в честь народного артиста России Анатолия Ромашина, стали актеры, играющие сразу в четырех спектаклях: «Матри-Архат» Сергея Проханова, «Маяковский» Александра Рыхлова, «Королева» Дарьи Поповой и «Ромео и Джульетта #алхимиялюбви» Лилии Абаджиевой», — говорится в сообщении.

На сборе труппы Проханов представит коллективу «Луны» нового директора Олега Митченкова, подведет итоги прошлого сезона и объявит планы на новый.

«Первой премьерой сезона станет спектакль о противостоянии великих шахматистов ХХ века Алексея Алехина и Хосе Рауля Капабланки «Маки» в постановке художественного руководителя театра. Премьера запланирована на ноябрь. Второй премьерой сезона станет спектакль «Шумовик» по пьесе Иона Сапдару, который театр ставит в честь 75-летнего юбилея ведущего актера театра, заслуженного артиста России Олега Марусева», — добавляется в матераиле.

Детская театральная студия «Маленькая Луна» планирует представить на суд юных театралов свой новый спектакль «Анфиса в виртуале» в постановке Елены Лазуриной.

Начало сбора труппы - в 12:00.