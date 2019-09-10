РИАМО - 10 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр столицы Словении - города Любляна - Зоран Янкович подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве на период с 2019 по 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства российской столицы.

«Церемония подписания программы прошла в присутствии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и председателя правительства Словении Марьяна Шареца, который находится в Москве с официальным визитом», - говорится в материале.

Словения уже занимает довольно важную роль в жизни российской столице. Так, в Москве зарегистрировано 15 предприятий со словенским капиталом. Кроме того, по данным на 1 января 2019 года, объем накопленных словенских инвестиций в экономике Москвы составил 11 миллионов долларов.

Кроме того, Москва и Словения ведут взаимовыгодную торговлю, объем которой в прошлом году составил 345,3 миллиона долларов, из которых 344,2 миллиона долларов относятся к импорту из Словении, а 1,1 миллиона долларов — к экспорту из Москвы.

«Россия и Словения — дружественные страны с хорошим товарооборотом и взаимоотношениями. Российская Федерация занимает 10 место по количеству посещений туристами нашей страны. Мы надеемся, что этот визит, меморандумы и документы, которые были подписаны сегодня, укрепят нашу правовую базу для сотрудничества», — отметил Шарец.

В ходе визита в Москву делегация Словении также побывала на открытии монумента, посвященного словенцам, погибшим на территории России в годы Первой и Второй мировых войн, в Парке Победы. Примечательно, что похожий памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле, был открыт в Любляне в июле 2016 года.