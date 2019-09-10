РИАМО – 10 сен. Группа компаний PNK Group получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого индустриального здания в парке «PNK парк Новая Рига», расположенном в 20 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В здании могут расположиться распределительный, логистический или дистрибьюторский центры.

«На объекте планируется создать порядка 50 рабочих мест. Помимо индустриального здания в «PNK парке Новая Рига» благоустроена прилегающая территория и возведены объекты инфраструктуры. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь корпуса составляет порядка 30 тысяч квадратных метров. Девелопером проекта выступает ГК PNK Group.