РИАМО – 10 сен. В Подмосковье организован комитет по проведению смотра-конкурса загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, итоги подведут не позднее 10 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
В состав организационного комитета вошли представители министерства социального развития, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства культуры и министерства физической культуры и спорта Подмосковья, а также члены общественных и иных организаций, деятельность которых непосредственно связана с вопросами отдыха и оздоровления детей.
В мероприятии участвуют загородные оздоровительные лагеря (в том числе санаторного типа), расположенные на территории Подмосковья, вне зависимости от форм собственности или ведомственной подчиненности, организующие отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 15 лет в летний период.
Конкурс проводится по двум группам организаций в соответствии с численностью детей, оздоравливаемых в смену: свыше 300 детей и от 100 до 300 детей.
Всего предусмотрено два этапа конкурса: отборочный и финальный.
«В ближайшее время мы подведем итоги отборочного этапа. Участников конкурса мы оцениваем по таким параметрам, как обеспечение безопасности и комфортное проживание детей, укомплектованность штата, реализованность оздоровительных и образовательных программ», – уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
В финальном этапе от каждого муниципального образования могут принять участие не более шести организаций. В финале смотра-конкурса выбираются по три призера в каждой категории.
Итоги смотра-конкурса детских лагерей будут подводить не позднее 10 ноября. Победители и призеры получат ценные подарки.
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