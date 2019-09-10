РИАМО – 10 сен. В Подмосковье организован комитет по проведению смотра-конкурса загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, итоги подведут не позднее 10 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В состав организационного комитета вошли представители министерства социального развития, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства культуры и министерства физической культуры и спорта Подмосковья, а также члены общественных и иных организаций, деятельность которых непосредственно связана с вопросами отдыха и оздоровления детей.

«Смотр-конкурс проводится для того, чтобы простимулировать коллективы лагерей применять современные методы работы и повышать качество оказываемых услуг. Задачами конкурса являются распространение передового опыта лучших организаций детского отдыха и увеличение количества оздоравливаемых детей», – говорится в сообщении.

В мероприятии участвуют загородные оздоровительные лагеря (в том числе санаторного типа), расположенные на территории Подмосковья, вне зависимости от форм собственности или ведомственной подчиненности, организующие отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 15 лет в летний период.

Конкурс проводится по двум группам организаций в соответствии с численностью детей, оздоравливаемых в смену: свыше 300 детей и от 100 до 300 детей.

Всего предусмотрено два этапа конкурса: отборочный и финальный.

«В ближайшее время мы подведем итоги отборочного этапа. Участников конкурса мы оцениваем по таким параметрам, как обеспечение безопасности и комфортное проживание детей, укомплектованность штата, реализованность оздоровительных и образовательных программ», – уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В финальном этапе от каждого муниципального образования могут принять участие не более шести организаций. В финале смотра-конкурса выбираются по три призера в каждой категории.

Итоги смотра-конкурса детских лагерей будут подводить не позднее 10 ноября. Победители и призеры получат ценные подарки.