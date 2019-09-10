РИАМО - 10 сен. С января по июль в столице было куплено 200 тысяч новых машин, это особенно сильно скажется на трафике в конце сентября, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

«Новость, навеянная часом пик: за первые 7 месяцев 2019 года в столице было куплено 200 тысяч автомобилей. Примерно столько же, сколько и год назад», - говорится в сообщении.

Ощутимым для столичных дорог это станет в конце сентября, когда сезон отпусков закончится, погода испортится, и ситуация на улицах города осложнится.