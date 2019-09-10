РИАМО - 10 сен. В Росгвардии выступили с предложением обязать представителей СМИ на митингах носить опознавательные жилеты и соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о правоохранителях, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Росгвардия предложила также «включить рекомендацию журналистам на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск Национальной гвардии». Соответствующие рекомендации были направлены в совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД РФ предложили добавить в памятку для журналистов информацию о запрете провокаций и напомнить сотрудникам средств массовой информации о законах «О СМИ», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».