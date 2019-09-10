РИАМО - 10 сен. В Подмосковье с 11 сентября начнет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, в частности, жителям дадут рекомендации по выбору продуктов питания, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области в период с 11 сентября по 25 сентября 2019 года проводит консультирование по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности», — говорится в сообщении.

Консультации дадут по нормативным требованиям к мясной и рыбной продукции, будут предоставлены рекомендации по выбору продуктов питания, ответят на вопросы о сроках годности пищевых продуктов, расскажут, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине.

Кроме того, тем, кто позвонит на горячую линию, дадут рекомендации по правильному питанию.

Консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления 8-800-222-13-60; 8-498-684-48-11 или территориальных отделов.