РИАМО - 10 сен. Застройщик домов №№19, 22, 24, 25, 26 жилищного комплекса «Новое Пушкино» в Пушкине теперь сможет заключать договоры долевого участия с гражданами, все пять домов рассчитаны на 1624 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомство выдало застройщику ООО «Флагман» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ). Документ дает право заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве пяти домов 19, 22, 24, 25, 26 ЖК «Новое Пушкино», который возводится в микрорайоне Новая Деревня в Пушкине.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту, все пять домов рассчитаны на 1624 квартиры общей жилой площадью 76,6 тысячи квадратных метров. В домах также предусмотрено 39 нежилых помещений площадью 2,7 тысячи квадратных метров.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор региона. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.