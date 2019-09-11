РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. Футбольный клуб подмосковных Люберец в среду сыграет против команды «Легион» из Ивантеевки в первенстве России среди команд III дивизиона, сообщается на сайте ФК «Люберцы».

Игра начнется в 17:00.

«Одиннадцатого сентября пройдет матч 23 тура первенства России среди команд III дивизиона. ФК «Люберцы» сыграет с клубом «Легион» из Ивантеевки», – говорится в сообщении.

ФК «Люберцы» находится на 13-м месте в турнирной таблице первенства, а «Легион» из Ивантеевки занимает пятую строчку.