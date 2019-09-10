РИАМО - 10 сен. На северо-востоке столицы пешеход с самокатом в руках переходил дорогу в неположенном месте, его сбила маршрутка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«По адресу: Березовая аллея, дом 5, произошел наезд на пешехода. Пешеход переходил в неположенном месте, в руках у него находился самокат, его сбила маршрутка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение.