РИАМО - 10 сен. Специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые ведут исследования для Минэкологии Подмосковья, нашли три новых местообитания редкого гриба млечника древесинного, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Грибы обнаружили в Сергиево-Посадском городском округе и в двух точках в Клину. На момент внесения гриба в Красную книгу Московской области его находили только в Одинцовском округе и в окрестностях Черноголовки.

«Уникальность млечника в том, что это растение-симбионт, его мицелий образует единую систему с корнями елей. Название грибу дали из-за выделяющегося на разрезе «молочка», которое на воздухе приобретает розоватый оттенок. Древесинный – потому что темные, насыщенно-коричневые, бархатистые шляпка и ножка напоминают по цвету древесину. Шляпка может достигать 10 сантиметров в диаметре, чаще около 5 сантиметров», – говорится в сообщении.

Млечник древесинный съедобен, однако собирать его нельзя, поскольку гриб имеет охранный статус.

Грибников призвали не срезать млечники, дать им созреть, чтобы дать споры для дальнейшего размножения. Грибников попросили в случае нахождения грибов, похожих на млечник, сообщать в Минэкологии Подмосковья или в фонд «Верховье».