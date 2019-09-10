РИАМО - 10 сен. В текущем году в парках девяти городских округов Московской области появятся 11 уникальных тематических детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что каждая из 11 детских площадок – это отдельная история.

«Все площадки, которые расположатся в городских парках культуры и отдыха, будут по 1350 квадратных метров. Для реализации губернаторской программы для парков было разработано несколько концепций – «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом». Подбираются они в зависимости от особенностей ландшафта, места расположения», – говорится в сообщении.

Смешанные варианты концепций тоже возможны. Например, каширская детская площадка получит немало элементов от «Джунглей», а площадка «Остров» насыщена не просто горками, качелями и песочницей, а представляет собой настоящую сказочную страну с речкой и скалами. Для приключений здесь создадут все условия. По территории площадки будет «протекать» река из акрила с островками-батутами. На берегах расположат мини-скалодром. Также проект предусматривает наличие горок, необычных качалок в виде животных, мостиков.

Свои дополнения в концепцию площадки смогли внести сами жители муниципалитета – во время общественных обсуждений, которые прошли в парках в мае. В нынешнем году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирают дети. Например, во время обсуждения концепции площадки «Космос» в Красногорске мальчики и девочки нарисовали пришельцев, которых хотели бы видеть на покрытии. Идею будут воплощать.

Всего в этом году в регионе планируется установить по губернаторской программе около 213 современных детских площадок во дворах и 11 уникальных игровых комплексов в парках. Кроме того, свыше 1,3 тысячи площадок установят и модернизируют в ходе комплексного благоустройства дворовых территорий, адресная программа для которых сформирована на основании обращений жителей.

«За последние шесть лет в Подмосковье установлено и модернизировано около 6,9 тысячи детских площадок, включая 772 новые, смонтированные по губернаторской программе», – добавил Хайкин.

Список парков, в которых установят уникальные площадки:

– городской округ Королев – ПКиО «Костино»;

– Сергиево-Посадский городской округ – городской парк «Скитские пруды»;

– городской округ Реутов – Центральный парк;

– городской округ Балашиха – «Заречная», Пестовский и Николо-Архангельский парки;

– Наро-Фоминский городской округ – парк «Дубки» в поселке Калининец;

– городской округ Красоногорск – ПКиО «Сказочный»;

– городской округ Кашира – МАУК «Городской парк»;

– Богородский городской округ – Центральный парк;

– городское поселение Голицыно (Одинцовский городской округ) – парк Героев 1812 года.