РИАМО – 10 сен. В Московской области более 800 внештатных общественных инспекторов помогают обеспечивать контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, все выявленные нарушения фиксируют в актах осмотра, которые затем передают на рассмотрение штатным сотрудникам надзорных ведомств, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Благодаря их помощи инспекторам Госжилинспекции и Госадмтехнадзору Подмосковья с начала года было выявлено более 4020 нарушений. Большая их часть уже устранена.

«Развитие эффективных инструментов общественного контроля – одна из важнейших задач, которую ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вовлечение общественности повысит уровень чистоты и порядка общественных и придомовых территорий, а также поспособствует эффективному содержанию жилого фонда», – сказал Пестов.

Общественные инспекторы не только участвуют в рейдах и помогают штатным сотрудникам, но и проводят осмотр объектов самостоятельно.

Так, самыми распространенными нарушениями, выявляемыми в многоквартирных домах и на придомовых территориях, являются: неисправности самозакрывающихся устройств, дверных заполнений на входах в подъезд.

Также имеются факты несвоевременного технического обслуживания внутридомового газопровода (а именно отслоение окрасочного слоя на газопроводе, ржавчина и коррозия), нерегулярной уборки подъездов, ненадлежащего состояния детских площадок и наружного освещения.

Помимо этого, общественные инспекторы помогают контролировать своевременность вывоза ТБО и полноту информации, размещаемой управляющими организациями на внутриподъездных и общедворовых стендах.

Все выявленные нарушения фиксируют в актах осмотра, которые затем передают на рассмотрение штатным сотрудникам надзорных ведомств.