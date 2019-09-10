РИАМО - 10 сен. Коптевский районный суд удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к Алексею Навальному, Любови Соболь и ряду других оппозиционеров, которые провели несанкционированный митинг в центре столицы 27 июля, повлиявший на работу маршрутов наземного транспорта, сообщил во вторник РИАМО представитель пресс-службы суда.

Не согласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК России возбудил уголовное дело. Митинг 27 июля привел к сбоям в работе маршрутов наземного транспорта и жалобам пассажиров, поэтому в суд был подан гражданский иск.

«Решением Коптевского суда исковые требования ГУП «Мосгортранс» к Соболь Л.Э., Милову В.С., Навальному А.А., Степанову О.О., Жданову И.Ю., Галяминой Ю.Е., Соловьеву А.Ю., Яшину И.В. удовлетворены. В удовлетворении требований ГУП «Мосгортранс» к Албурову Г.В. отказано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что иск удовлетворен на сумму более чем 1,2 миллиона рублей.