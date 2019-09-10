РИАМО - 10 сен. В Москве проведут торги на оказание услуг по информационно-технологическому взаимодействию при пополнении карты «Тройка», закупку планируют представить 11 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Победителю электронного аукциона предстоит обеспечить возможность пополнения карты «Тройка» через мобильные приложения и интернет-ресурсы», - отмечается в материале.

Ожидается, что то позволит в значительной степени снизить нагрузку на кассы метрополитена. К тому же, это будет удобно и для обычных пассажиров, ведь им будет легче вносить средства на транспортную карту.

Представление закупки пройдет по адресу: улица Петровка, 15. В ходе мероприятия представители ГУП «Московский метрополитен» расскажут об условиях формирования цены и сроках исполнения контракта. Принять участие можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Карта «Тройка» - электронная пополняемая пластиковая транспортная карта Москвы, предназначенная для оплаты проезда, на всех видах общественного транспорта, в том числе подземного.