РИАМО - 10 сен. Московский областной архивный центр заключил договор о взаимоотношениях и сотрудничестве в области архивного дела и делопроизводства с Московской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - одной из крупнейших общественных организаций Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального архивного центра.

«В ходе совместной работы обсуждаются вопросы взаимодействия в рамках заключенного договора на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении.

Достигнута договоренность о поэтапной подготовке документов организации к передаче на государственное хранение, в том числе документов личного происхождения, что представляет особенную значимость для сохранения истории Подмосковья.