РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил школу №4 в микрорайона Керамик Балашихи и проверил качество проводимого капремонта кровли, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

В нынешнем году при поддержке администрации Балашихи проводится капитальный ремонт мягкой кровли центрального здания учреждения. Ефимов осмотрел процесс укладки первого слоя гидроизоляции и пообщался с представителем подрядной организации.

«Рабочие очистили старое покрытие кровли, залили стяжку, уложили утеплитель, пароизоляцию и приступили к укладке первого слоя гидроизоляции. Работы ведутся в хорошем темпе, представитель подрядчика обещает завершить их к началу осенних дождей и дает гарантию от протечек – 3 года», – сказал Ефимов.

Он добавил, что средства в размере 2,3 миллионов рублей на ремонт кровли выделены из муниципального бюджета.

Директор школы Людмила Гвалдина отметила, что у школы плоская кровля размером порядка 1,3 тысячи квадратных метров и от ее состояния зависит не только комфортное пребывание ребятишек, но и весь учебный процесс.

«Все работы на крыше ведутся во второй половине дня – после завершения уроков, когда ребят нет в школе», – заключила Гвалдина.

Средняя общеобразовательная школа №4 была построена в 1954 году. Всего в школе учатся 1200 человек.