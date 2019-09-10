РИАМО - 10 сен. Двух индивидуальных предпринимателей оштрафовали, так как они не передали в подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы РФ документы и сведения об убое скота, которое антимонопольное ведомство требовало для анализа конкурентной среды на соответствующем рынке услуг, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Московское областное управление антимонопольной службы России вынесло в отношении бизнесменов постановление об их привлечении к административной ответственности по части 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначило штраф в размере десяти и двенадцати тысяч рублей», — говорится в материале.

Данная статья касается случаев непредоставления и несвоевременного представления в федеральный антимонопольный орган сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов.