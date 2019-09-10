РИАМО - 10 сен. В городском округе Воскресенск в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировали уже 44 подъезда, всего на 2019 год был запланирован ремонт 48 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Реализация проекта софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд» ведется на территории области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева министерством ЖКХ Подмосковья совместно с муниципальными образованиями.

«В текущем году в городском округе Воскресенск управляющие компании отремонтировали 44 подъезда, что составляет 92% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 48 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 8,4 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 58% подъездов», - сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В 2019 года на текущий ремонт подъездов в общей сложности потратят 4,6 миллиарда рублей. При этом почти половина средств — это субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.