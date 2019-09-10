РИАМО - 10 сен. Исполнительного директора компании-застройщика «Вита Реал Эстейт» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», сумма ущерба от его действий составила более 131 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В июне 2011 года он под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома завладел денежными средствами граждан - дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи, тем самым лишил граждан денежных средств и прав на жилые помещения в последующем», - говорится в сообщении.

Дом должны были построить в деревне Удино Дмитровского городского округа, но он так и не введен в эксплуатацию. В итоге жертвами аферы признали 65 участников долевого строительства

Сам подозреваемый свою вину отрицает, но доказательства ее полностью подтверждают. Следователи надеются возместить потерпевшим ущерб, поэтому по их ходатайству и был наложен арест на имущество обвиняемого.

В СК собрали и закрепили доказательную базу, уголовное дело и утвержденное обвинительное заключение направлены в суд.