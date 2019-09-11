РИАМО - 11 сен. Узнать о наиболее востребованных на рынке труда навыках и посетить карьерные консультации можно будет в среду в День карьеры в «Технограде», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках проходящего Дня карьеры посетители комплекса могут очно пообщаться с представителями крупных компаний, пройти собеседования и понять, насколько их компетенции соответствуют современным требованиям рынка труда. Кроме того, это еще и реальная возможность сменить профессию», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Гостями Дня карьеры в этом году станут представители международной компании «ИКЕА». Специалисты работающего в «Технограде» центра развития карьеры проведут тренинг на тему «Как создать эффективную самопрезентацию для работы и жизни», профориентационное тестирование и игровую сессию.

Комплекс «Техноград» предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Здесь представлены инновационные образовательные программы более чем по 40 наиболее востребованным на рынке труда профессиям в шести направлениях — это услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.

В процессе обучения применяется 3 тысячи единиц оборудования, аналогичного тому, что используется на предприятиях. Здесь есть киберфизическая фабрика CP Lab, установка послойного лазерного синтеза EOS M100 с лазером мощностью 200 ватт, пищевой 3D-принтер Foodini, профессиональная студия звукозаписи и другая аппаратура.