РИАМО - 10 сен. С 1 июня 2019 года на номер службы «112» в Московской области поступило свыше 230 тысяч вызовов скорой помощи, при обращении на единый номер службы спасения граждане получали СМС с временем приезда машины, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Так, в ответ на заявки, поступавшие с 1 июня по настоящее время, было отправлено более 760 тысяч СМС-сообщений.

«При обращении на единый номер службы спасения «112» с мобильного телефона, заявителям приходят СМС-сообщения: «Вызов «03» принят в …. часов. Категория экстренный/неотложный. Доезд до …. минут», «Бригада 03 выехала. Прибытие через … минут», «Бригада прибыла на место вызова», - говорится в сообщении.

Сейчас заявитель получает полную информацию о действиях скорой помощи по своему вызову. Время прибытия бригад контролируется операторами системы-112 Подмосковья и диспетчеры скорой помощи.

На данный момент из общего объема заявок в системе-112 около 70% приходятся на вызовы медицинской помощи.