РИАМО - 10 сен. Подмосковный спортсмен Андрей Масленников занял пятую строчку общего зачета по итогам дебютного сезона в Российской серии кольцевых автогонок, а его команда Lukoil Racing заняла второе место, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заключительный этап сезона состоялся 7 и 8 сентября. На финальном соревновании проходили два заезда. В одном Масленников пришел вторым, в другом – пересек линию пятым. Эти результаты помогли ему расположиться на итоговом пятом месте в личном зачете сезона 2019 года.

«Дебютный сезон в Российской серии кольцевых гонок для Андрея Масленникова сложился более чем удачным образом. На протяжении всех этапов он постоянно находился около призовых мест, а также поднимался на подиум, оказывая серьезное давление на соперников», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Также Масленников внес вклад в завоевание его командой Lukoil Racing второго места в командном зачете по завершении сезона.

Терюшков отметил, что вкупе с личной победой такой итог для спортсмена – более чем удовлетворительный, и пожелал ему достичь новых высот в следующем сезоне.

Кроме сочинского автодрома главные кольцевые соревнования страны принимали трассы в Чечне, Нижегородской и Смоленской областях, а также в Татарстане и Подмосковье.