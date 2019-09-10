РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. В Подольске управляющая компания «МУЖРП №12» потратила свыше 2,9 миллионов рублей на подготовку многоквартирных домов к предстоящему зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В управлении УК «МУЖРП №12» в Подольске находится 49 многоквартирных домов с населением более 9,3 тысяч человек. На основании актов весеннего осмотра были разработаны планы-графики мероприятий по подготовке жилищного фонда и инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период.

«Так, в 2019 году для работ по текущему ремонту на жилом фонде запланирована сумма свыше 4,4 миллионов рублей, из которых за 8 месяцев было освоено более 2,9 миллионов рублей. Косметический ремонт подъездов в 2019 году запланирован в 28 подъездах 10 многоквартирных домов разной этажности. В рамках исполнения программы «Формирование современной комфортной городской среды» компанией «МУЖРП №12» была подана заявка на субсидию за выполненные работы по 12 подъездам на общую сумму более 1,4 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В рамках текущих работ УК заменила запорные арматуры, провела локальный ремонт кровель, герметизацию межпанельных швов, замену входных дверей в доме №14/61 на улице Большая Ивановская, замену и ремонт тамбурных дверей по адресам: улица Курская, дом №4А и улица Генерала Стрельбицкого, дом 10. Также заменили оконные рамы на пластиковые стеклопакеты в местах общего пользования по адресам: улица Большая Ивановская, дом №14/61, Революционный проспект, дом №78/23.

В домах, находящихся в управлении «МУЖРП №12», оснащенность общедомовыми приборами учета (ОДПУ) составляет 100%. Капитальный ремонт УК в текущем году планирует провести по адресам: улица Февральская, дом №54/150, проспект Ленина, дома №№152/63, 154, Революционный проспект, дом №82/13 (ремонт кровли и фасада). Лифты заменят на улице Веллинга, дом №16, проспект Ленина, дом №150А и на улице Федорова, дом №34.