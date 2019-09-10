РИАМО – 10 сен. Историческое здание Кокоревского подворья стало частью проекта комплекса апартаментов «Царев сад», который расположится в центре Москвы на Софийской набережной напротив Кремля, сообщает «Интерфакс».

«Мы бережно отреставрировали здание, используя каждый сохраненный и восстановленный кирпич. Совокупный объем инвестиций, включая затраты на реконструкцию, составляет 12 миллиардов рублей», - сказала руководитель проекта Ксения Жданова.

Инвестор провел большой объем работ, здание привели в порядок — восстановили кирпичную кладку внутренних стен, сводов, а также фасадов.

Комплекс «Царев сад» планируется достроить через семь месяцев. Он будет состоять из трех отдельных зданий, интегрированных в единый объем, общая площадь которого составит 86 тысяч квадратных метров. В состав входят здания по адресам: Болотная, 10, Софийская набережная, владения 36/10 и владения 34, строение 2.

Всего в комплексе будет 68 апартаментов — 43 видовых и 25 в исторической части. Кроме того, не обойдется и без пентхаусов, которых в комплексе будет четыре. Средняя стоимость квадратного метра в апартаментах — 1,1 миллиона рублей.