РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 сен. Первые соревнования среди подразделений мобильных отрядов особого назначения территориальных органов Росгвардии стартовали в учебном центре «Новский» дивизии имени Ф.Дзержинского войск национальной гвардии России в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В торжественной церемонии открытия первенства принял участие главнокомандующий Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов, статс-секретарь – замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой, замдиректора Росгвардии, генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, замначальника ГУ сил специального назначения Росгвардии – начальник управления подразделений полиции специального назначения генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов и первый заместитель начальника управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-майор полиции Сергей Бураков.

«Специальные подразделения играют важнейшую роль в обеспечении задач по сохранности целостности государства, противостоят терроризму и экстремизму. А результат ежедневного тяжелого ратного труда достигается порой на пределе морально-психологических и волевых качеств», – сказал Золотов.

Он отметил профессионализм, выучку, высокое мастерство сотрудников ОМОНа и подчеркнул, что руководство ведомства уделяет самое пристальное внимание профессиональной подготовке подразделений специального назначения. Золотов также пожелал всем участникам удачи в борьбе за первенство.

В программе соревнований три этапа – силовое многоборье, практическая стрельба, служебно-боевой биатлон.

Первые в истории войск национальной гвардии РФ соревнования среди групп боевого порядка мобильных отрядов особого назначения на первенство Росгвардии включают в себя обширный спектр испытаний, с которыми приходится сталкиваться бойцам при выполнении служебно-боевых задач.