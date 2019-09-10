РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Регоператор «МСК-НТ» установил в Дубровицкой школе имени Героя России Александра Монетова в Подольске контейнер для сбора пластиковых крышек, в тот же день он вывез собранные детьми за лето 100 килограммов цветного пластика, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Компания ООО «МСК-НТ» является партнером всероссийского проекта «Добрые крышечки» от благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Ранее регоператор разместил два контейнера для сбора пластиковых крышек в ТЦ «Капитолий» в Подольске и в гипермаркете «Леруа Мерлен», и еще один в детском саду №16.

«10 сентября синий бак для сбора ценного вторсырья торжественно установили в школе поселка Дубровицы. Ребята получили задание на лето собирать крышечки, поэтому акцию установки впервые совместили с акцией вывоза. Около центнера крышечек собрали на каникулах учащиеся, или более четырех контейнеров. Самыми успешными стали школьники 2«А» класса. Пресс-секретарь регоператора Ирина Леонтьева поблагодарила второклашек за их вклад в общее доброе дело и вручила самому активному из них памятный подарок», – говорится в сообщении.

Сотрудничество и добрые отношения между руководством компании и администрацией школы начались еще весной, когда учащиеся стали призерами конкурса видеопроектов регионального оператора. Тогда было принято решение подарить школе контейнер благотворительной акции в начале учебного года.

Участие в проекте позволяет ребятам понять важность раздельного сбора мусора и сделать благое доброе дело. На средства, полученные от продажи пластика, закупят инвалидные кресла для детей-сирот с особенностями развития.

На мероприятии школьникам рассказали о гигантских мусорных островах в Тихом океане, где третью часть плавучих отходов составляют именно крышечки. Стойкий к непогодам цветной пластик сотни лет плавает по водному пространству планеты, причиняя вред морской флоре и фауне. Но если крышечки отсортировать и переработать, вредный пластик получит новую жизнь.

Региональный оператор продолжит устанавливать контейнеры в городах Чеховского кластера и вывозить собранные крышечки в благотворительный фонд.