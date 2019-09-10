РИАМО – 10 сен. В Раменском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на ремонт помещений школы №22, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Накануне была рассмотрена жалоба ООО «СК «СТРОЙСЕРВИС» на действия управления капитального строительства администрации муниципалитета, муниципального казенного учреждения «Центр закупок» при проведении электронного аукциона на ремонт помещений МОУ «СОШ №22».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «СК «СТРОЙСЕРВИС» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало местной администрации и МКУ «Центр закупок» муниципального образования горокруга обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.