РИАМО – 10 сен. В Москве объем реализованной с начала 2019 года на торгах коммерческой недвижимости уже на 70% превысил число арендованных объектов за весь 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«За 8 месяцев 2019 года город предоставил инвесторам по итогам проведенных торгов 725 нежилых помещений для аренды, это на 300 объектов больше, чем было реализовано за весь 2018 год. Общая площадь объектов, предназначенных для коммерческого использования, составила 104,3 тысячи квадратных метров, а сумма заключенных договоров – больше 1 миллиарда рублей в год», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Посредством аренды ежегодно город вовлекает в хозяйственный оборот все большее число объектов недвижимости, тем самым предоставляя инвесторам множество вариантов для развития бизнеса.

«Мы предлагаем на городских торгах те объекты, которые пользуются спросом не только у крупного бизнеса, но и субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, наиболее популярны среди арендаторов помещения малой площади – от 30 до 80 квадратных метров, с начала года процент таких помещений составил треть от общего числа реализованной недвижимости», – дополнил Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подтвердил, что достичь максимальной реализации городского имущества позволяет в том числе вторичное выставление объектов на торги с 30% скидкой. По его словам, за 8 месяцев инвесторами арендовано 46 нежилых помещений с дисконтом общей площадью 10,3 тысячи квадратных метров.

Также Гаман разъяснил, что в настоящее время на торги по аренде выставлено 174 объекта нежилого фонда, находящихся в имущественной казне города, площадь которых варьируется от 8,6 до 800 квадратных метров. В основном они расположены в Юго-Западном, Южном и Восточном административных округах.

До конца года город предложит инвесторам примерно 500 помещений, предназначенных для коммерческого использования.