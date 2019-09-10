РИАМО - 10 сен. Самым ожидаемым события в сфере московского транспорта в обозримом будущем станет запуск первых Московских центральных диаметров – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, также для удобства москвичей сократят интервалы движения поездов Московского центрального кольца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

МЦД станет самым главным событием транспортной инфраструктуры столицы. Первые диаметры планируется запустить в конце этого года. Интервалы движения поездов составят от пяти до шести минут. На МЦД переоборудуют и создают новые станции, с которых можно будет бесплатно пересаживаться с диаметров на метро или МЦК.

«Также сократятся интервалы движения поездов Московского центрального кольца в часы пик – с пяти до четырех минут. На МЦК создадут 290 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки», – говорится в сообщении.

Также продолжается обновление подвижного состава. Только за первое полугодие 2019 года на Краснопресненскую, Сокольническую и Некрасовскую линии метро вышли 336 современных вагонов. Всего же в этом году планируется поставить 552 новых вагона метро «Москва».

Обновление ждет и автопарк такси – появится 10 тысяч новых машин. Кроме того, в Москве дополнительно разместят 5 тысяч новых автомобилей каршеринга. Столичная система краткосрочной аренды автомобилей имеет самый большой в мире автопарк – он уже насчитывает 22,5 тысячи машин.

Также в городе появятся 863 новых автобуса, 40 трамваев, 75 электробусов.

Также до конца года создадут мобильное приложение «Московский транспорт», которое объединит все виды транспортных услуг по принципу MaaS — mobility as a service (мобильность как услуга). С его помощью горожане и гости столицы смогут строить мультимодальные маршруты как с использованием наземного городского общественного транспорта и метрополитена, так и с использованием коммерческих перевозчиков.

В приложении будет использоваться расписания движения городского и пригородного железнодорожного транспорта.