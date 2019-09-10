РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 сен. К концу текущего года в подмосковном Подольске завершат капитальный ремонт школы №28, там появится современное спортивное ядро и столовая вместо буфета, сообщается на сайте администрации горокруга.

В школе №28 Подольска проходит капремонт, внутри помещения демонтировали все учебные кабинеты, а на территории учебного учреждения ведется строительство спортивного ядра. Здание было построено в 1915 году, школа размещается в нем с 1936 года. На время капремонта 330 учеников перевели в школы №№12 и 16.

«Такого грандиозного ремонта школа не видела со времен постройки. Если в 2018 году проводился ремонт фасада и кровли, то в этом (2019 году - ред.) – уже капитальный ремонт внутри здания. Помимо обновленного здания, у школы будет стационарное качественное современное спортивное ядро. Оно будет включать футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки. Финансирование капитального ремонта школы ведется из регионального бюджета при софинансировании из бюджета муниципалитета. Сроки завершения работ по контракту – 31 декабря 2019 года», – сказала директор школы Людмила Телиженко.

По ее словам, после ремонта в образовательном учреждении появятся хорошо обустроенные кабинеты, увеличится количество раздевалок, которые сделают отдельно для учащихся младшего, среднего и старшего звена. Обновят спортивный зал, появится большая столовая. Раньше в школе был буфет, который теперь ремонтируют в соответствии с современными требованиями. То есть сначала дети будут подходить к умывальным раковинам, а потом уже заходить в столовую.

«Ремонт долгожданный, все педагоги, учащиеся и их родители его ждали, чтобы школа была комфортной и благоустроенной», – заключила Телиженко.