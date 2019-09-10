РИАМО – 10 сен. Столичная ГИБДД привела данные о количестве ДТП с начала 2019 года с участием пьяных водителей, так, наибольшее количество аварий зафиксировано в Юго-Восточном административном округе, сообщает ТАСС.

«Наибольшее количество аварий с участием нетрезвых водителей, где погибли и пострадали люди, произошло в Юго-Восточном административном округе города Москвы. По итогам восьми месяцев года зарегистрировано 28 таких ДТП, что, в свою очередь, меньше, чем в прошлом году, на 48», – сказал представитель московской Госавтоинспекции.

В Южном административном округе произошло 25 ДТП, что на 56% больше показателей прошлого года, на территории Восточного АО – 17 аварий с участием нетрезвых водителей, в Северном АО – 16.

На территории Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло 14 дорожных аварий, по 11 происшествий с участием нетрезвых водителей совершено в Северо-Восточном округе и на территории новой Москвы.