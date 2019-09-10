РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 сен. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают женщину, которая пропала 10 августа в поселке Томилино Люберец, сообщается на сайте отряда.

«Пропала Кисленко (Иванова) Лидия Александровна, 83 года, в поселке Томилино городского округа Люберцы. 10 августа 2019 года около 20:30 она ушла из дома и не вернулась», – говорится в сообщении.

Рост пропавшей 155 сантиметров, телосложение нормальное. У нее голубые глаза и седые волосы до плеч. Быда одета в футболку, спортивные брюки, на голове платок.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112». Также требуются добровольцы для отработки автономных задач.