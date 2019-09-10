РИАМО – 10 сен. Президент России Владимир Путин освободил от должности статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Указ вступает в законную силу со дня его подписания.

Карасин занимал данный пост с 2005 года. Уже известно, что новым статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел станет Евгений Иванов, который до этого работал замглавы МИД.