РИАМО - 10 сен. За неделю в Подмосковье в медорганизации обратились более 900 человек после укусов клешей, основные случаи связаны с поездками за город и в лес, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 36 неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратилось более 900 человек, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении.

Основные случаи связаны с выездом за город в деревни и на дачи, с посещением лесов.

С начала сезона в Подмосковье обработали от клещей более 3,5 тысячи гектаров территорий, в том числе около 1,8 тысячи гектаров в летних лагерях.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области проводятся бесплатные профилактические прививки. Против клещевого энцефалита вакцинировано более 9 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей. План профилактических прививок выполнен на 100%.

По данным лабораторных исследований клещей, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 18,7% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,59% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,21% - моноцитарного эрлихиоза человека.