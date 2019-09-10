РИАМО - 10 сен. Вечером во вторник на дорогах Москвы образовались пробки, на данный момент загруженность столичных улиц и магистралей оценивается в восемь баллов из десяти возможных, следует из данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В пробках стоит МКАД, Третье транспортное, Садовое и Бульварное кольца, а также проспект Андропова, шоссе Энтузиастов, частично Новый Арбат, Земляной Вал, Пятницкая улица, Тверской бульвар и Большой Каменный мост, а также другие улицы и шоссе мегаполиса.

Ожидается, что к 21:00 загруженность дорог снизится до пяти баллов, а к 23:00 – до двух баллов.