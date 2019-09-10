РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Власти Подольска попросили предпринимателей округа привести в порядок объекты торговли на железнодорожных станциях Подольск и Силикатная к запуску Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте администрации горокруга.

Во вторник в администрации Подольска состоялось совещание по организации деятельности объектов потребительского рынка у железнодорожных станций. В мероприятии приняли участие представители администрации и совета депутатов Подольска, РЖД, сотрудники полиции и предприниматели.

«В рамках предстоящего запуска МЦД необходимо отремонтировать фасады объектов, расположенных в полосе отвода РЖД, восстановить поврежденную облицовку, в том числе плитку, отделочный камень, ликвидировать несанкционированные рекламные объявления и вывески, повысить качество оказания услуг. На это обратили особое внимание во время совещания», – говорится в сообщении.

Предпринимателям напомнили, что за ненадлежащее состояние фасадов торговых объектов предусмотрены предупреждение или штраф в отношении должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. При размещении несогласованных с администрацией Подольска торговых объектов налагается административный штраф для должностных лиц от 8 до 10 тысяч руб, юридических лиц – от 20 до 100 тысяч рублей.

«В настоящий момент ведутся активные работы по запуску линии МЦД, которая соединит Нахабино и Подольск. С одной стороны, это позволит горожанам быстро и комфортно добираться до столичного метро и МЦК, а с другой – это определенные требования к представителям предпринимательства, имеющим торговые павильоны в зоне МЦД. Наведение порядка вблизи железнодорожных станций Подольск, Силикатная и на прилегающей территории – это задача номер один на ближайшее время», – сказал замглавы администрации Подольска Алексей Кук.

Планируется запустить пять диаметров МЦД с объемом перевозок более 330 миллионов пассажиров в год. На МЦД-2 «Нахабино-Подольск» будет обустроено 38 станций, 15 из которых будут иметь пересадку на метро, МЦК и радиальные направления электричек. Общая протяженность линии составит 80 километров.

На ж/д станции Подольск расположено 33 стационарных, 30 нестационарных торговых объектов, торговый центр, 44 магазина, 10 объектов общественного питания и два объекта по оказанию бытовых услуг. На железнодорожной станции Силикатная находятся четыре стационарных торговых объекта, два магазина, один объект общественного питания и один бытовых услуг.