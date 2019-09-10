РИАМО - 10 сен. Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции об аресте начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному административному округу Марии Андреяновой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы суда.

«Мы отменили решение Пресненского суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 21 октября в отношении Андреяновой Марии, постановили вернуть на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, оставили под стражей по 14 сентября», – сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы Пресненского суда сообщил РИАМО, что суд арестовал до 21 октября начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному административному округу Марию Андреянову по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.