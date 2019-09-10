РИАМО - 10 сен. Московские полицейские задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, подозреваемого в угрозах убийством 14-летнему подростку, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Ярославский задержали подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему», – сказала заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В полицию обратилась мать подростка, к которому во дворе дома на Холмогорской улице пристал взрослый мужчина. Злоумышленник сначала заговорил с подростком, а после, когда тот не стал отвечать на его вопросы, достал предмет, похожий на нож. Происходящее увидел отец ребенка. Он подбежал к рецидивисту и выбил из его рук оружие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, а также изъяли у него два кухонных ножа.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».