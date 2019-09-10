РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Во вторник горячую воду отключили в части домов подмосковного Подольска из-за ремонта на котельной «ПЭМЗ», сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с ремонтными работами на оборудовании котельной АО «ПЭМЗ» горячее водоснабжение не будет подаваться в обслуживаемые дома и учреждения со вторника (10 сентября, – ред.) до 12:00 11 сентября», – говорится в сообщении.

Помощь в проведении ремонтных работ на котельной оказывает МУП «Подольская теплосеть».