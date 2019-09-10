РИАМО - 10 сен. В сентябре на портале «Добродел» проходит онлайн-опрос «О качестве услуг в сфере культуры в Московской области» в целях организации дальнейшей работы по повышению уровня удовлетворенности населения работой учреждений культуры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Комитет, как уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции, организует проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на рынке», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Повышение удовлетворенности потребителей и других участников экономической деятельности качеством товаров, работ, услуг, обеспечение информационного взаимодействия с потребителями товаров, работ, услуг и другими заинтересованными сторонами является одним из принципов внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.