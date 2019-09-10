РИАМО – 10 сен. Тестирование на ВИЧ-инфекцию в Московской области прошло более 1,2 миллиона человек, это на 2% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Информация о собственном ВИЧ-статусе – такая же забота о здоровье, как диспансеризация и профосмотры. Ежегодно в Московской области растет количество людей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье близких», – сказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что по сравнению с 2018 годом, на 19% выросло число пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию.

Получать жизненно необходимое лечение стали на 4225 человек больше, чем в прошлом. Всего в Московской области антиретровирусную терапию получают более 26 тысяч человек.