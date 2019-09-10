РИАМО - 10 сен. Судебное заседание о признании приоритетных прав дольщиков ЖК «Терлецкий парк» на востоке Москвы состоится 26 сентября в Арбитражном суде Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Судебное заседание будет посвящено разрешению разногласий между конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» (застройщик жилого комплекса) Екатериной Пушновой и АО «Мосотделстрой №1» при заключении договора о передаче имущества (имущественных прав) и обязательств застройщика.

«Разногласия связаны с включением конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» Екатериной Пушновой в указанный договор дополнительных условий, не соответствующих определению Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2019 года и федеральному закону от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее конкурсный управляющий добавила изменения в реестр требований участников строительства. При этом она основывалась не на вступивших в силу определениях суда, а на соглашениях с участниками строительства о перераспределении жилых помещений и машино-мест в пользу юридических лиц.

Пятова подчеркнула, что представители Москомстройинвеста намерены отстоять права дольщиков-физических лиц на их квадратные метры и воспрепятствовать незаконной передаче помещений юридическим лицам.

ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») – один из самых старых и крупных долгостроев столицы. Начало стройке было положено еще в 2004 году, но по состоянию на 2019 год его готовность не превышает и 25%. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства комплекса за счет бюджетных средств.