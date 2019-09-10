РИАМО – 10 сен. Зампред Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев назвал преступлением передачу штабу внесистемного оппозиционера Алексея Навального незаполненных бланков наблюдателей на выборах, которые якобы передал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, сообщает «Интерфакс».

«Могут быть два обстоятельства: документы изготовил кто-то другой, и Рашкин об этом не знал, и они изначально фальшивые - либо, если Рашкин отдал со своей подписью и печатью КПРФ эти документы в штаб Навального, это тоже преступление», - сказал Булаев.

Он также отметил, что ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин сам передал бланки в штаб Навального, что также рассматривается как тяжкое переселение, ведь бланки не могут быть в «свободном полете». Более того, это может поставить под сомнение легитимность результатов голосования.

Обыски в штабе Навального прошли 5-6 сентября. Тогда и нашли бланки наблюдателей на выборах, информация об обнаружении которых тут же попала в СМИ.