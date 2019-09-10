РИАМО - 10 сен. В подмосковном Воскресенске хоккейный клуб «Химик» отметил начало сезона, в матче-открытии «Химик» сыграл с «Рязанью», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«В Воскресенск приехали представители хоккейной команды журналистов «Российская пресса». Для них организатор мероприятия – районный комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью - организовал экскурсии по Ледовому дворцу спорта «Подмосковье» и на предприятии АО «Воскресенские минеральные удобрения», — говорится в сообщении.

В частности, гости - комментаторы федерального канала «Матч ТВ» Владимир Гучек и Артем Божко, руководитель пресс-службы ХК «Спартак» Владимир Самохин - побывали на полигоне «Лопатинский», более известном как Белая гора. Гостям рассказали об условиях эксплуатации уникального инженерного сооружения, а также об истории химкомбината, при поддержке которого 65 лет назад был создан хоккейный клуб «Химик».

Представители предприятия презентовали свой фильм «Эпштейн. Отец воскресенского хоккея», созданный к вековому юбилею легендарного советского спортсмена.

Также гости перед матчем провели специальную пресс-конференцию для детей и родителей юных спортсменов.

В матче-открытии участвовали команды ХК «Химик» и ХК «Рязань».

«Все присутствующие также смогли увидеть специальное видеообращение от советского хоккеиста, тренера, депутата Государственной думы, президента Российской федерации хоккея Владислава Третьяка», — добавляется в сообщении.

В матче воскресенские спортсмены показали высокий уровень мастерства. Они держали болельщиков в напряжении до самого финала. В упорной борьбе победа осталась за «Химиком»: 3:2.