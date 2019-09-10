РИАМО – 10 сен. Порядка 3 тысяч посетителей побывали в бесплатном музее истории автомобильного транспорта «Мострансавто» в Ленинском городском округе, в экспозиции представлены примерно 40 ретроавтомобилей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия-перевозчика.

«В период летних каникул большей популярностью экспозиция пользовалась у семей с детьми. Музей открылся для жителей и гостей Подмосковья в феврале этого года. Он состоит из двух залов общей площадью более 1 тысячи квадратных метров», – отмечается в сообщении.

В экспозиции представлено свыше 700 экспонатов. Основа коллекции – автобусы, грузовые и легковые машины отечественного производства.

В музее около 40 ретроавтомобилей. Первым экспонатом стал седан ГАЗ-11-73 1940 года выпуска, который до сих пор на ходу.

Ленинский городской округ 14 сентября отпразднует 90-летие. Пять ретроавтомобилей из музея «Мострансавто» будут представлены на общегородской выставке автомобильной техники. Сотрудники филиала примут участие в праздничном шествии трудовых коллективов предприятий и организаций.

Экспозиция открыта для всех желающих по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. Музей находится по адресу: город Видное, улица 7-я Линия, 23.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(963)722-67-25. Вход в музей бесплатный.