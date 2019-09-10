РИАМО - 10 сен. Более 40 детских площадок привели в порядок в 14 городских округах Подмосковья со 2 по 6 сентября по предписаниям, выданным инспекторами Госадмтехнадзора региона после проведенного мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов отметил, что контроль за исправлением поломок продолжается. Так, работники МБУ «Коломенское благоустройство» убрали опасные детали и восстановили лакокрасочный слой на восьми детских площадках в поселке Биорки у домов №№9, 11, 12; в поселке Возрождение у дома №23; в поселке Лесной на улице Первомайская у дома №12.

«Устранены нарушения на шести площадках в Егорьевске. На улице Сосновая у дома №10, на улице Текстильная и в микрорайоне Восточный в селе Савино, на улице Советская у дома №10, в микрорайоне 6 у дома №17 и в микрорайоне 2 у дома №20. Ответственная за содержание организация ООО «Гросс» исправила выявленные инспекторами недочеты», — добавил Баженов.

В Солнечногорске инспекторы пресекли нарушения содержания территорий у шести детских площадок у дома №15 на улице Обуховская, у домов №№111, 174 на улице Красная, у дома №9 на улице Прожекторная, в микрорайоне 2 поселка Поварово, а также в городском парке культуры и отдыха. МБУ «Центр благоустройства» и МБУ СМР «ДЕЗ ЖКХиБ», отвечающие за содержание площадок по указанным адресам, понесли административные наказания.

По итогам надзора в Луховицах приведены в порядок четыре детские площадки: у дома №32 на улице Жуковского, на улице Околопрудная в деревне Лисьи норы; в селе Алпатово.

В Дубне устранены нарушения на четырех площадках на улице Попова у домов №№2, 3, 4, у дома №10 на улице Строителей, а также на улице Володарского.

В Домодедове за неделю устранили нарушения на детских площадках у дома №7 по улице Дружбы. Ответственная за их содержания организация устранила нарушения.

В Озерах МБУ «Град-Сервис» по предписаниям инспекторов привело в порядок детские площадки у дома №30 в микрорайоне 1 и на улице Школьная вблизи дома №29. В Лобне отремонтированы за неделю площадки у дома №30 на улице Калинина и у дома №4 на улице Авиационная.

В Красногорске устранены нарушения на детских площадках в Нахабине: на улице Красноармейска у дома №44 и на улице Школьная вблизи домов №№5 и 7А. В Королеве за неделю устранены недочеты в содержании площадок у дома №18Г на улице Маяковского и у дома №15 на улице Тарасовская.

В Зарайске приведена в порядок площадка у дома №31 в микрорайоне 1. В Ленинском городском округе отремонтирована детская площадка на улице Южная в деревне Дрожжино.

В Дмитрове наведен порядок у детской игровой площадки вблизи дома №8 на улице Гравийная, а в Одинцове возле дома №2 на улице 30 лет Октября.